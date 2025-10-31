İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm

    Kobaxidze: Gürcüstanın valyuta ehtiyatları rekord səviyyəyə çatıb

    Region
    • 31 oktyabr, 2025
    • 12:17
    Kobaxidze: Gürcüstanın valyuta ehtiyatları rekord səviyyəyə çatıb
    İrakli Kobaxidze

    Gürcüstan iqtisadiyyatı 2025-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında 7,7% artıb, valyuta ehtiyatları rekord səviyyəyə çatıb.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, bunu ölkənin Baş naziri İrakli Kobaxidze hökumətin iclasında ölkənin iqtisadi göstəriciləri ilə bağlı danışarkən deyib.

    Baş nazir bildirib ki, Beynəlxalq Valyuta Fondu Gürcüstan üzrə illik iqtisadi artım proqnozunu 7,2%-ə yüksəldib.

    "İlkin məlumatlara əsasən, ilk üç rübdə iqtisadi artım 7,7% təşkil edib. BVF proqnozunu 7,2%-ə qaldırdı və ehtimal var ki, biz bu göstəricini də üstələyəcəyik. Bu tempin qorunması çox vacibdir", – Kobaxidze qeyd edib.

    Hökumət başçısı, həmçinin Gürcüstanın valyuta ehtiyatlarının tarixi maksimuma yüksəldiyini vurğulayıb:

    "Valyuta ehtiyatları artıq 5,6 milyard dollara çatıb. Bu, sabit iqtisadi artımın nəticəsidir. Milli Banka görülən işlərə görə təşəkkür edirəm. Yeni sərmayələrin icrasına start verilir və bu da iqtisadiyyatın daha da böyüməsinə təkan verəcək".

    valyuta ehtiyatları Gürcüstan İqtisadi artım İrakli Kobaxidze

    Son xəbərlər

    12:28
    Video

    Gündəmdə qırmızıdır!

    Biznes
    12:27

    Hikmət Hacıyev: Zəngəzur dəhlizinin Ermənistan sərhədinə qədər olan hissəsində işlər tamamlanma mərhələsinə çatıb

    Xarici siyasət
    12:25

    Salyanda elektrik cərəyanı vuran 21 yaşlı şəxs xəstəxanada ölüb

    Hadisə
    12:24

    "SOCAR Polymer" ixrac gəlirlərini 7 %-dən çox artırıb

    Energetika
    12:21

    Şəhid qardaşı: Son döyüşdə iştirakından sonra onun barəsində heç bir məlumat yox idi

    Daxili siyasət
    12:20
    Foto

    Paris Sülh Forumu çərçivəsində Azərbaycanın iqlim çağırışlarına həsr olunmuş sərgi keçirilib

    Xarici siyasət
    12:17
    Foto
    Video

    I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Mikayıl Əliyevin nəşinin qalıqları dəfn edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    12:17

    Kobaxidze: Gürcüstanın valyuta ehtiyatları rekord səviyyəyə çatıb

    Region
    12:16

    Dələduzluq yolu ilə 12 min manatdan çox pulu ələ keçirən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti