Janna Andreasyan: Azərbaycan dili Ermənistanın 3 məktəbində tədris olunur
Region
- 04 noyabr, 2025
- 15:05
Azərbaycan dili hazırda Ermənistanın 3 məktəbində tədris olunur.
"Report"un "Sputnik-Armenia"ya istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Ermənistanın təhsil, elm, mədəniyyət və idman naziri Janna Andreasyan bildirib.
Onun sözlərinə görə, Ermənistanda Azərbaycan dilinin öyrənilməsi hökumətin regional dillərin yayılmasının təşviqinə dair proqramı çərçivəsində həyata keçirilir.
Nazir qeyd edib ki, Ermənistanın təxminən 400 məktəbi hər hansı regional dilin tədrisini təşkil etmək istəyir:
"Əksər məktəblər türk dilini seçiblər. Lakin nazirlik ixtisaslı (türk dili tədrisi üzrə) mütəxəssislərinin kəskin çatışmazlığı ilə üzləşib".
