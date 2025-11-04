Жанна Андреасян: Азербайджанский язык преподается в 3-х школах Армении
В регионе
- 04 ноября, 2025
- 15:00
Азербайджанский язык в настоящее время преподается в трех школах Армении.
Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Armenia, об этом заявила министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян.
По ее словам, изучение азербайджанского языка в Армении проходит в рамке программы правительства о поощрении распространения знания региональных языков.
Глава ведомства отметила, что порядка 400 школ Армении заявили о желании организовать преподавание какого-либо регионального языка:
"При этом большинство школ сделали выбор в пользу турецкого языка. Однако министерство столкнулось с острой нехваткой квалифицированных специалистов [по преподаванию турецкого языка]".
