Жанна Андреасян: Азербайджанский язык преподается в 3-х школах Армении

Азербайджанский язык в настоящее время преподается в трех школах Армении.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Armenia, об этом заявила министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян.

По ее словам, изучение азербайджанского языка в Армении проходит в рамке программы правительства о поощрении распространения знания региональных языков.

Глава ведомства отметила, что порядка 400 школ Армении заявили о желании организовать преподавание какого-либо регионального языка:

"При этом большинство школ сделали выбор в пользу турецкого языка. Однако министерство столкнулось с острой нехваткой квалифицированных специалистов [по преподаванию турецкого языка]".