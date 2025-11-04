Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Жанна Андреасян: Азербайджанский язык преподается в 3-х школах Армении

    В регионе
    • 04 ноября, 2025
    • 15:00
    Жанна Андреасян: Азербайджанский язык преподается в 3-х школах Армении

    Азербайджанский язык в настоящее время преподается в трех школах Армении.

    Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Armenia, об этом заявила министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян.

    По ее словам, изучение азербайджанского языка в Армении проходит в рамке программы правительства о поощрении распространения знания региональных языков.

    Глава ведомства отметила, что порядка 400 школ Армении заявили о желании организовать преподавание какого-либо регионального языка:

    "При этом большинство школ сделали выбор в пользу турецкого языка. Однако министерство столкнулось с острой нехваткой квалифицированных специалистов [по преподаванию турецкого языка]".

    Лента новостей