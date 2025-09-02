İrəvan məhkəməsi arxiyepiskop Mikael Acapaxyanın həbs müddətini bir ay uzadıb

    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    İrəvan Ümumi Yurisdiksiya Cinayət Məhkəməsi erməni Apostol Kilsəsinin Şirak Yeparxiyasının rəhbəri, arxiyepiskop Mikael Acapaxyanın həbs müddətini bir ay uzadıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV məlumat yayıb.

    Həbs müddətinin uzadılması ilə bağlı vəsatət bu gün keçirilən prosesdə prokuror tərəfindən qaldırılıb.

    Rus Versiası
    Ереванский суд продлил арест архиепископа Микаэла Аджапахяна на месяц

