İrəvan məhkəməsi arxiyepiskop Mikael Acapaxyanın həbs müddətini bir ay uzadıb
Region
- 02 sentyabr, 2025
- 20:53
İrəvan Ümumi Yurisdiksiya Cinayət Məhkəməsi erməni Apostol Kilsəsinin Şirak Yeparxiyasının rəhbəri, arxiyepiskop Mikael Acapaxyanın həbs müddətini bir ay uzadıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV məlumat yayıb.
Həbs müddətinin uzadılması ilə bağlı vəsatət bu gün keçirilən prosesdə prokuror tərəfindən qaldırılıb.
