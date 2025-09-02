Ереванский суд продлил арест архиепископа Микаэла Аджапахяна на месяц

    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    • 02 сентября, 2025
    • 19:42
    Уголовный суд общей юрисдикции Еревана продлил на месяц арест главу Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви, архиепископа Микаэла Аджапахяна.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Ходатайство о продлении срока содержания под стражей было подано прокурором в ходе заседания сегодня.

