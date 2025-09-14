İranın XİN rəhbəri Qətərə səfər edib
Region
- 14 sentyabr, 2025
- 11:53
İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına (İƏT) üzv ölkələrin xarici işlər nazirlərinin Dohada keçiriləcək iclasında iştirak etmək üçün Qətərə səfər edib.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə İran XİN rəhbərinin teleqram kanalında məlumat verilib.
"İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri İƏT xarici işlər nazirliklərinin rəhbərlərinin görüşündə iştirak etmək üçün sentyabrın 14-də səhər Dohaya yola düşüb", - paylaşımda bildirilir.
