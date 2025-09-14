Глава МИД Ирана отправился в Катар

Глава министерства иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отправился в Катар для участия в заседании министров иностранных дел стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Дохе.

Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале главы иранского МИД.

"Глава МИД Исламской Республики 14 сентября утром направился в Доху для участия в заседании глав министерств иностранных дел ОИС", - отмечается в публикации.