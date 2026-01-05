В декабре 2025 года из Баку в регионы перевезено около 155 тыс. пассажиров
- 05 января, 2026
- 12:43
В декабре 2025 года из Бакинского международного автовокзального комплекса (БМАК) в регионы 6 794 рейсами перевезено 154 964 пассажира.
Как сообщили Report в БМАК, из них 59 102 человека (38%) купили билеты онлайн.
В декабре прошлого года выполнено 672 рейса по маршруту Баку-Гянджа (перевезено 23 135 пассажиров). По маршруту Баку-Гырмызы Кёрпю выполнено 485 рейсов (перевезено 15 913 пассажиров), по маршруту Баку-Хачмаз-Худат - 438 рейсов (13 554 пассажира), по маршруту Баку-Гусар - 468 (11 143 пассажира), по Баку-Губа - 399 (9 668 пассажиров), по Баку-Мингячевир - 281 рейс (8 443 пассажира), а по Баку-Шеки - 324 (6 120 пассажиров).
