Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В декабре 2025 года из Баку в регионы перевезено около 155 тыс. пассажиров

    Инфраструктура
    • 05 января, 2026
    • 12:43
    В декабре 2025 года из Баку в регионы перевезено около 155 тыс. пассажиров

    В декабре 2025 года из Бакинского международного автовокзального комплекса (БМАК) в регионы 6 794 рейсами перевезено 154 964 пассажира.

    Как сообщили Report в БМАК, из них 59 102 человека (38%) купили билеты онлайн.

    В декабре прошлого года выполнено 672 рейса по маршруту Баку-Гянджа (перевезено 23 135 пассажиров). По маршруту Баку-Гырмызы Кёрпю выполнено 485 рейсов (перевезено 15 913 пассажиров), по маршруту Баку-Хачмаз-Худат - 438 рейсов (13 554 пассажира), по маршруту Баку-Гусар - 468 (11 143 пассажира), по Баку-Губа - 399 (9 668 пассажиров), по Баку-Мингячевир - 281 рейс (8 443 пассажира), а по Баку-Шеки - 324 (6 120 пассажиров).

    Баку регионы пассажиропоток Бакинский автовокзальный комплекс
    Ötən ay Bakıdan bölgələrə 155 minə yaxın sərnişin daşınıb

    Последние новости

    13:52

    На Чукотке теплоход застрял во льдах

    В регионе
    13:42

    Крупнейший аэропорт Нидерландов отменил 450 рейсов из-за снега и гололеда

    Другие страны
    13:39

    Минэкономики Беларуси: ВВП страны в 2025 году превысил $90 млрд

    Другие страны
    13:35

    Азербайджан снял ограничения на импорт мяса из ряда стран

    Здоровье
    13:34

    В Амурской области с рельсов сошли 35 вагонов грузового поезда

    В регионе
    13:23

    Азербайджан за год поднялся на 41 позицию в индексе готовности правительств к использованию ИИ

    ИКТ
    13:14

    Восстановившийся после травмы Махир Эмрели сдаст дополнительные тесты

    Футбол
    13:09

    Азербайджан расследует представление "Сары гялин" как армянской песни на иранском ТВ

    Kультурная политика
    13:05

    Во Франции неизвестный нанес ножевые ранения двум пассажирам электрички

    Другие страны
    Лента новостей