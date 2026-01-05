Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Азербайджане доля Android на рынке мобильных устройств за 6 месяцев снизилась на 13%

    05 января, 2026
    В Азербайджане рыночная доля операционной системы Android на мобильных устройствах в декабре 2025 года составляла 76,44%.

    Как сообщает Report со ссылкой на отчет агентства Statcounter, это на 1,4 процентных пункта меньше, чем в ноябре, и на 4,85 процентных пункта меньше, чем годом ранее.

    Таким образом, рыночная доля Android снижается шестой месяц подряд (общее снижение составляет 13%).

    Рыночная доля операционной системы iOS на мобильных устройствах увеличилась на 1,09 процентных пункта за месяц и на 4,6 процентных пункта в годовом сравнении, достигнув 22,74%.

    Доля рынка Android на планшетах снизилась на 0,58 процентных пункта за месяц и на 16,6 процентных пункта за год, достигнув 76,65%.

    Рыночная доля iOS на этих устройствах составила 23,33%, что на 0,61 процентных пункта больше, чем в предыдущем месяце, и на 16,58 процентных пункта больше, чем годом ранее.

