В Азербайджане доля Android на рынке мобильных устройств за 6 месяцев снизилась на 13%

В Азербайджане рыночная доля операционной системы Android на мобильных устройствах в декабре 2025 года составляла 76,44%.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет агентства Statcounter, это на 1,4 процентных пункта меньше, чем в ноябре, и на 4,85 процентных пункта меньше, чем годом ранее.

Таким образом, рыночная доля Android снижается шестой месяц подряд (общее снижение составляет 13%).

Рыночная доля операционной системы iOS на мобильных устройствах увеличилась на 1,09 процентных пункта за месяц и на 4,6 процентных пункта в годовом сравнении, достигнув 22,74%.

Доля рынка Android на планшетах снизилась на 0,58 процентных пункта за месяц и на 16,6 процентных пункта за год, достигнув 76,65%.

Рыночная доля iOS на этих устройствах составила 23,33%, что на 0,61 процентных пункта больше, чем в предыдущем месяце, и на 16,58 процентных пункта больше, чем годом ранее.