Расходы Азербайджана на импорт стали из Турции в 2025 году увеличились на 8,4%
Бизнес
- 05 января, 2026
- 12:52
Азербайджан в 2025 году импортировал сталь из Турции на сумму $109,75 млн, что на 8,4% больше по сравнению с показателем 2024 года.
Как сообщает Report со ссылкой на Совет экспортеров Турции, наибольший импорт этого продукта из Турции осуществили: Румыния - на $1 млрд 375,056 млн (на 4,4% больше, чем годом ранее), Италия – $1 млрд 126,672 млн (+1,8%) и Германия – $744 млн (+5%).
В декабре Турция экспортировала в Азербайджан сталь на сумму $10,749 млн (+12,9%).
Общая стоимость экспорта стали из Турции в 2025 году выросла на 2,5% в годовом исчислении и составила $16 млрд 542 млн, а в декабре увеличилась на 5,3% - до $1 млрд 510 млн.
