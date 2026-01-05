Расходы Азербайджана на импорт стали из Турции в 2025 году увеличились на 8,4%

Азербайджан в 2025 году импортировал сталь из Турции на сумму $109,75 млн, что на 8,4% больше по сравнению с показателем 2024 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Совет экспортеров Турции, наибольший импорт этого продукта из Турции осуществили: Румыния - на $1 млрд 375,056 млн (на 4,4% больше, чем годом ранее), Италия – $1 млрд 126,672 млн (+1,8%) и Германия – $744 млн (+5%).

В декабре Турция экспортировала в Азербайджан сталь на сумму $10,749 млн (+12,9%).

Общая стоимость экспорта стали из Турции в 2025 году выросла на 2,5% в годовом исчислении и составила $16 млрд 542 млн, а в декабре увеличилась на 5,3% - до $1 млрд 510 млн.