Опрос: 10% украинцев поддерживают проведение выборов в Украине до прекращения огня

Большинство опрошенных украинцев - 59% считают, что выборы в Украине возможны только после окончательного мирного соглашения и полного завершения войны. Лишь 10% украинцев настаивают на проведение выборов до завершения боевых действий.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в сообщении Киевского международного института социологии (КМИС), который провел соцопрос в период с 26 ноября по 29 декабря 2025 года.

"Среди тех, кто доверяет президенту Украины Владимиру Зеленскому, подавляющее большинство выступает за проведение выборов только после окончательного мирного соглашения (и только 3-4% считают, что выборы надо проводить прямо сейчас, даже до завершения боевых действий). Среди же тех, кто не доверяет президенту, есть дифференциация взглядов. Те, кто "скорее" не доверяют президенту, также в основном (61%) откладывают вопрос выборов на период после окончательного мирного соглашения и только 10% хотят выборов до завершения боевых действий (а еще 22% считают целесообразным провести их после перемирия с гарантиями безопасности)", - сказано в сообщении.

По данным опроса, среди тех, кто "совсем" не доверяет Зеленскому, запрос на выборы в ближайшее время является достаточно значительным. Так, среди них, 28% настаивают на выборах в ближайшее время даже до завершения войны, а 34% - после перемирия с гарантиями безопасности (о выборах после окончательного мирного соглашения говорят 34%).