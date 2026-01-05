Эрдоган: Турция продолжает оставаться потенциальной площадкой для переговоров РФ и Украины

Турция продолжает оставаться потенциальной площадкой для возможных мирных переговоров между РФ и Украиной.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью Bloomberg.

По его словам, Анкара готова также оказать поддержку в мониторинге режима прекращения огня между воюющими странами.

"Турция единственный актор, способный напрямую общаться как с [президентом РФ Владимиром] Путиным, так и [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Мы также являемся единственным актором, способным поддерживать прочные и сбалансированные дипломатические контакты с Вашингтоном и Брюсселем, НАТО и ООН, одновременно предпринимая конкретные инициативы", - сказал Эрдоган.

"Наши двери остаются открытыми для всех. Я ясно и неоднократно доносил эту решимость обоим лидерам", - добавил он.