    Завтра в Баку и регионах осадков не ожидается

    • 05 января, 2026
    • 12:30
    6 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать северо-западный ветер, который днем сменится юго-восточным.

    Температура воздуха ночью составит 2-4, днем - 9-12 градусов тепла. Атмосферное давление - 768 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

    В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами не исключается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 11-16 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем - 5-10 градусов тепла.

    Ночью в некоторых горных районах возможен гололед.

