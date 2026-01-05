В Малайзии предложили ограничить срок полномочий премьер-министра 10 годами

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что правительство внесет на рассмотрение парламента законопроект, ограничивающий срок полномочий главы правительства двумя полными сроками.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters, в своем выступлении перед государственными служащими Анвар Ибрагим отметил, что инициатива предусматривает ограничение пребывания на посту главы правительства максимум 10 годами.

"У каждого есть свой срок полномочий. Если нам дадут достаточно времени для выполнения поставленных задач, лучше передать власть следующему поколению", - подчеркнул премьер-министр.

Он заявил, что законопроект о разделении роли генерального прокурора как главного юридического советника правительства и функции ведущего государственного обвинителя также будет внесен на рассмотрение, когда парламент соберется на свою первую сессию в этом году.

Кроме того, по словам премьера, власти намерены инициировать принятие закона об омбудсмене с целью повышения прозрачности в государственном секторе и предоставления гражданам официального механизма подачи жалоб на нарушения в сфере управления.

Премьер-министр добавил, что также предложен закон о свободе информации, направленный на предотвращение злоупотреблений властью при реализации государственных проектов.