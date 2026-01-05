AYNA: В праздничные дни перевезено около 90 тыс. пассажиров
С 29 декабря 2025 года по 4 января этого года из Баку в регионы и с региональных автовокзалов в различных направлениях было перевезено около 90 тыс. пассажиров.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
Согласно информации, в канун праздника, в праздничные и нерабочие дни с Бакинского международного автовокзального комплекса в регионы было выполнено 1 834 рейса, перевезено 52 410 пассажиров.
Кроме того, дополнительно было выполнено более 350 рейсов.
За этот период с автовокзалов и автостанций регионов в различные направления, в том числе в Баку, 3 672 рейсами было перевезено 37 194 пассажира.
Отмечается, что 50% пассажиров приобрели свои билеты онлайн через портал biletim.az, что является рекордным показателем по сравнению с предыдущими периодами.