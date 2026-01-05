Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    AYNA: В праздничные дни перевезено около 90 тыс. пассажиров

    Инфраструктура
    • 05 января, 2026
    • 12:55
    AYNA: В праздничные дни перевезено около 90 тыс. пассажиров

    С 29 декабря 2025 года по 4 января этого года из Баку в регионы и с региональных автовокзалов в различных направлениях было перевезено около 90 тыс. пассажиров.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

    Согласно информации, в канун праздника, в праздничные и нерабочие дни с Бакинского международного автовокзального комплекса в регионы было выполнено 1 834 рейса, перевезено 52 410 пассажиров.

    Кроме того, дополнительно было выполнено более 350 рейсов.

    За этот период с автовокзалов и автостанций регионов в различные направления, в том числе в Баку, 3 672 рейсами было перевезено 37 194 пассажира.

    Отмечается, что 50% пассажиров приобрели свои билеты онлайн через портал biletim.az, что является рекордным показателем по сравнению с предыдущими периодами.

    AYNA пассажироперевозки Бакинский автовокзал регионы
    AYNA: Bayram günlərində 90 minə yaxın sərnişin daşınıb

    Последние новости

    13:52

    На Чукотке теплоход застрял во льдах

    В регионе
    13:42

    Крупнейший аэропорт Нидерландов отменил 450 рейсов из-за снега и гололеда

    Другие страны
    13:39

    Минэкономики Беларуси: ВВП страны в 2025 году превысил $90 млрд

    Другие страны
    13:35

    Азербайджан снял ограничения на импорт мяса из ряда стран

    Здоровье
    13:34

    В Амурской области с рельсов сошли 35 вагонов грузового поезда

    В регионе
    13:23

    Азербайджан за год поднялся на 41 позицию в индексе готовности правительств к использованию ИИ

    ИКТ
    13:14

    Восстановившийся после травмы Махир Эмрели сдаст дополнительные тесты

    Футбол
    13:09

    Азербайджан расследует представление "Сары гялин" как армянской песни на иранском ТВ

    Kультурная политика
    13:05

    Во Франции неизвестный нанес ножевые ранения двум пассажирам электрички

    Другие страны
    Лента новостей