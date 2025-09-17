İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    İran XİN başçısı avropalı həmkarları ilə sanksiyalara qayıdışı müzakirə edib

    Region
    • 17 sentyabr, 2025
    • 17:57
    İran XİN başçısı avropalı həmkarları ilə sanksiyalara qayıdışı müzakirə edib
    Abbas Əraqçi

    Avropa İttifaqının (Aİ) xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi  Kaya Kallas, Almaniya, Fransa və Böyük Britaniyanın xarici işlər nazirləri sentyabrın 17-də İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi ilə nüvə proqramına görə bu ölkəyə tətbiq edilən sanksiyalara qayıdışı (snapback) telefonla müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumatı "Mehr" agentliyi yayıb.

    Almaniya Xarici İşlər Nazirliyinin hadisə ilə bağlı yaydığı bəyanata görə, K.Kallas və Avropa "üçlüyü" nazirləri diplomatik səyləri davam etdirmək üçün iranlı həmkarları ilə telefon danışığı təşəbbüsü göstəriblər.

    Bildirilib ki, İran hələ də BMT Təhlükəsizlik Şurasının 2231 saylı qətnaməsinə uyğun olaraq zəruri olan ağlabatan və aydın addımlar atmayıb.

    snapback Kaya Kallas Abbas Ərakçi BMT

    Son xəbərlər

    18:04

    Sabah Zabratda qaz olmayacaq

    Energetika
    17:57

    İran XİN başçısı avropalı həmkarları ilə sanksiyalara qayıdışı müzakirə edib

    Region
    17:56

    Papuaşvili: ATƏT/DTİHB-nin göstərdiyi səbəb real görünmür

    Region
    17:55

    "Əlilliyi olan şəxslərin problemləri üzrə kompleks Proqram" dəyişib

    Biznes
    17:54

    Azərbaycan və BƏƏ arasında Birgə Biznes Şurası yaradılıb

    Biznes
    17:53

    Səudiyyə İsrailin Qəzzada keçirdiyi əməliyyatı pisləyib

    Digər ölkələr
    17:53

    "Qarabağ"ın rəqibi heyətin formalaşdırılmasına xərclər üzrə klubların reytinqinə başçılıq edir

    Futbol
    17:51

    Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkənlər üçün psixoloji dəstək proqramı hazırlanacaq

    Daxili siyasət
    17:48

    ƏMDX yeni icarə müqavilələrinin bağlanılmasını 14 %-dən çox artırıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti