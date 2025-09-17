Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Глава МИД Ирана обсудил с европейскими коллегами возвращение санкций

    • 17 сентября, 2025
    • 18:28
    Глава МИД Ирана обсудил с европейскими коллегами возвращение санкций

    Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, а также министры иностранных дел Германии, Франции и Великобритании 17 сентября провели телефонные переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи по вопросу восстановления санкций (механизм snapback) в отношении Тегерана из-за его ядерной программы.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Mehr.

    Согласно заявлению МИД Германии, Каллас и министры "евротройки" инициировали телефонный разговор  Арагчи с целью продолжения дипломатических усилий для решения вопроса.

    Отмечается, что Иран до сих пор не предпринял "разумных и прозрачных шагов", необходимых в соответствии с резолюцией 2231 Совета безопасности ООН.

