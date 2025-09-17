Глава МИД Ирана обсудил с европейскими коллегами возвращение санкций

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, а также министры иностранных дел Германии, Франции и Великобритании 17 сентября провели телефонные переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи по вопросу восстановления санкций (механизм snapback) в отношении Тегерана из-за его ядерной программы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Mehr.

Согласно заявлению МИД Германии, Каллас и министры "евротройки" инициировали телефонный разговор Арагчи с целью продолжения дипломатических усилий для решения вопроса.

Отмечается, что Иран до сих пор не предпринял "разумных и прозрачных шагов", необходимых в соответствии с резолюцией 2231 Совета безопасности ООН.