Глава МИД Ирана обсудил с европейскими коллегами возвращение санкций
В регионе
- 17 сентября, 2025
- 18:28
Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, а также министры иностранных дел Германии, Франции и Великобритании 17 сентября провели телефонные переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи по вопросу восстановления санкций (механизм snapback) в отношении Тегерана из-за его ядерной программы.
Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Mehr.
Согласно заявлению МИД Германии, Каллас и министры "евротройки" инициировали телефонный разговор Арагчи с целью продолжения дипломатических усилий для решения вопроса.
Отмечается, что Иран до сих пор не предпринял "разумных и прозрачных шагов", необходимых в соответствии с резолюцией 2231 Совета безопасности ООН.
Последние новости
19:36
Зеленский: Первые пакеты по программе PURL для Украины включат ракеты для Patriot и HimarsДругие страны
19:26
Украина обсудит с США гарантии безопасностиДругие страны
19:17
Зеленский: У Украины два плана, первостепенный - это закончить войнуДругие страны
19:07
Кобахидзе: Ряд стран Европы разжигают радикальные настроения в ГрузииВ регионе
19:02
Ведется подготовка встречи Зеленского и Трампа в Нью-ЙоркеДругие страны
18:49
Фото
В Губе обнаружены человеческие останкиПроисшествия
18:48
Зеленский: Сумская операция российских войск провалиласьДругие страны
18:45
Фото
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - ОБНОВЛЕНОИнфраструктура
18:39