    Hakan Fidan NATO rəhbəri ilə Rusiya-Ukrayna müharibəsini müzakirə edib

    Region
    • 03 dekabr, 2025
    • 20:56
    Hakan Fidan NATO rəhbəri ilə Rusiya-Ukrayna müharibəsini müzakirə edib

    Türkiyə xarici işlər naziri Hakan Fidan Brüsseldə NATO qərargahında xarici işlər nazirlərinin görüşü çərçivəsində Böyük Britaniya və Niderlanddan olan həmkarları - İvett Kuper, David van Vil, eləcə də NATO-nun rəhbəri Mark Rütte ilə görüşüb.

    "Report" "Anadolu" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, H.Fidan və NATO-nun Baş katibi Ukrayna və Rusiya arasında müharibənin sona çatdırılması istiqamətində göstərilən səylər, həmçinin Qara dəniz təhlükəsizliyi məsələlərini müzakirə ediblər.

    Türk diplomatik mənbələrin bildirdiyinə görə, Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri İvett Kuper ilə görüşdə Qəzzadakı vəziyyət, Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sona çatdırılması üçün səylər, eləcə də Suriya və Livan məsələləri müzakirə olunub.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sona çatdırılması ilə bağlı Fidan ədalətli və davamlı həllin tapılmasının vacibliyini vurğulayıb.

    Fidanın Niderlandın xarici işlər naziri David van Vil ilə görüşü barədə ətraflı məlumat verilməyib.

    Фидан обсудил с Рютте усилия по завершению российско-украинской войны

