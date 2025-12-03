Фидан обсудил с Рютте усилия по завершению российско-украинской войны
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился в Брюсселе с коллегами из Великобритании и Нидерландов Иветт Купер, Давидом ван Вилом, а также с генсеком НАТО Марком Рютте.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, Фидан и Рютте обсудили усилия по прекращению войны между РФ и Украиной, а также вопросы безопасности Черного моря.
По сообщению турецких дипломатических источников, на встрече с главой МИД Великобритании обсуждалась ситуация в Газе, усилия по прекращению российско-украинской войны, а также ситуация в Сирии и Ливане.
Подробная информация о встрече Фидана с нидерландским коллегой не предоставлена.
