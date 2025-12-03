Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Фидан обсудил с Рютте усилия по завершению российско-украинской войны

    В регионе
    • 03 декабря, 2025
    • 21:11
    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился в Брюсселе с коллегами из Великобритании и Нидерландов Иветт Купер, Давидом ван Вилом, а также с генсеком НАТО Марком Рютте.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, Фидан и Рютте обсудили усилия по прекращению войны между РФ и Украиной, а также вопросы безопасности Черного моря.

    По сообщению турецких дипломатических источников, на встрече с главой МИД Великобритании обсуждалась ситуация в Газе, усилия по прекращению российско-украинской войны, а также ситуация в Сирии и Ливане.

    Подробная информация о встрече Фидана с нидерландским коллегой не предоставлена.

    Hakan Fidan NATO rəhbəri ilə Rusiya-Ukrayna müharibəsini müzakirə edib
