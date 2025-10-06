İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Gürcüstanda prezident sarayına basqın edənlərin tutulması üçün əməliyyat keçirilir

    Region
    • 06 oktyabr, 2025
    • 22:47
    Gürcüstanda prezident sarayına basqın edənlərin tutulması üçün əməliyyat keçirilir

    Gürcüstanın hüquq-mühafizə orqanları oktyabrın 4-də prezident sarayına girməyə cəhd edənlərin saxlanılması üçün xüsusi əməliyyat keçirir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu baş nazir İrakli Kobaxidze "Rustavi 2" telekanalına müsahibəsində deyib.

    "Zorakılıq törətmiş bir çox etirazçı barədə müvafiq tədbirlər görülməlidir. Bu gün müvafiq xüsusi əməliyyat keçirilir. Bir neçə cinayətkar saxlanılacaq və proses davam etdiriləcək".

    В Грузии проводится операция по поимке участников штурма дворца президента

