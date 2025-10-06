В Грузии проводится операция по поимке участников штурма дворца президента
- 06 октября, 2025
- 22:40
Правоохранительные органы Грузии проводят спецоперацию по задержанию тех, кто пытался 4 октября штурмовать президентский дворец.
Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу "Рустави-2".
"Многие митингующие, совершившие насилие, должны ожидать надлежащих мер. Соответствующая спецоперация проводится и сегодня, несколько виновных будут задержаны уже сегодня, и этот процесс продолжится", - сказал он.
