В Грузии проводится операция по поимке участников штурма дворца президента

Правоохранительные органы Грузии проводят спецоперацию по задержанию тех, кто пытался 4 октября штурмовать президентский дворец.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу "Рустави-2".

"Многие митингующие, совершившие насилие, должны ожидать надлежащих мер. Соответствующая спецоперация проводится и сегодня, несколько виновных будут задержаны уже сегодня, и этот процесс продолжится", - сказал он.