В Грузии проводится операция по поимке участников штурма дворца президента

    • 06 октября, 2025
    • 22:40
    Правоохранительные органы Грузии проводят спецоперацию по задержанию тех, кто пытался 4 октября штурмовать президентский дворец.

    Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу "Рустави-2".

    "Многие митингующие, совершившие насилие, должны ожидать надлежащих мер. Соответствующая спецоперация проводится и сегодня, несколько виновных будут задержаны уже сегодня, и этот процесс продолжится", - сказал он.

    Gürcüstanda prezident sarayına basqın edənlərin tutulması üçün əməliyyat keçirilir

