İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Gürcüstan DİN: Etirazlarda sağlamlığa zərərli maddələrdən istifadə olunmayıb

    Region
    • 02 dekabr, 2025
    • 12:24
    Gürcüstan DİN: Etirazlarda sağlamlığa zərərli maddələrdən istifadə olunmayıb

    Gürcüstanın daxili işlər naziri Geka Geladze 2024-cü il etirazları zamanı DİN tərəfindən sağlamlığa zərərli hər hansı maddənin tətbiq edilməsi barədə iddiaları təkzib edib.

    "Report"un Gürcüstan bürosunun məlumatına görə, nazir bildirib ki, hüquq-mühafizə orqanları yalnız qanunla təsdiqlənmiş şırnaq vasitələri və gözyaşardıcı qazdan istifadə edib:

    "Bir daha deyirəm, istifadə olunan bütün vasitələr aparıcı ölkələrdə təsdiqlənmiş məhsullardır. Sağlamlığa təhlükəli heç bir maddə tətbiq olunmayıb".

    Xatırladaq ki, "BBC" etirazçılara qarşı Birinci Dünya Müharibəsindən qalmış kimyəvi maddədən istifadə edildiyini iddia etmişdi. Gürcüstan hökuməti bu iddiaları "absurd" adlandırıb.

    Hakim "Gürcü Arzusu" partiyası "BBC"yə qarşı beynəlxalq məhkəmələrdə hüquqi mübahisəyə başladığını açıqlayıb. Bununla yanaşı, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti yayılan məlumatlarla bağlı araşdırma aparır.

    Gürcüstan BBC kimyəvi maddə Etirazlar
    МВД Грузии: Во время разгона митингов не использовались опасные для здоровья вещества

    Son xəbərlər

    12:48

    Azərbaycan güləşçisi: "Vladiqafqazdakı turnirdə heç bir rəqibimə şans vermədim"

    Fərdi
    12:42

    Azərbaycanda dənizçilər üçün xüsusi hazırlıq proqramına yeni səriştə əlavə olunub

    İnfrastruktur
    12:39
    Foto

    Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar İttifaqının 120 illik yubileyi qeyd olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    12:36
    Foto

    FHN şimal zonasında mülki müdafiənin təşkili ilə bağlı müşavirələr keçirib

    Hadisə
    12:33

    İstanbul derbisində "Qalatasaray"ın futbolçusunun üzünə alışqan atan azarkeş saxlanılıb

    Futbol
    12:26

    Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:26

    Azərbaycanda 5 müəssisənin səhmləri təkrar pul hərracına çıxarılacaq

    Biznes
    12:25

    "Samsung" Azərbaycanın mobil cihaz bazarındakı payının 27 %-ni itirib

    İKT
    12:24

    Gürcüstan DİN: Etirazlarda sağlamlığa zərərli maddələrdən istifadə olunmayıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti