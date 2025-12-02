МВД Грузии: Во время разгона митингов не использовались опасные для здоровья вещества

Во время разгона акций протеста в 2024 году МВД Грузии не использовало никаких опасных для здоровья веществ.

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил министр внутренних дел страны Гека Геладзе.

"Все вещества, которые использовались при разгоне различных митингов, были закуплены на законной основе у разных крупных компаний, которые аккредитованы во всех ведущих странах. Еще раз заверяю вас со всей ответственностью, что упомянутое вещество, так называемое "Камитэ", в Грузии не существует и никогда не приобреталось", - сказал он.

Ранее BBC опубликовал материал, в котором утверждал, что против демонстрантов применялось химическое вещество времен Первой мировой войны. Служба госбезопасности Грузии начала расследование в связи с информацией о преступлении, распространенной в публичном пространстве BBC.