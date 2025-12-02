Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    МВД Грузии: Во время разгона митингов не использовались опасные для здоровья вещества

    В регионе
    • 02 декабря, 2025
    • 12:42
    МВД Грузии: Во время разгона митингов не использовались опасные для здоровья вещества

    Во время разгона акций протеста в 2024 году МВД Грузии не использовало никаких опасных для здоровья веществ.

    Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил министр внутренних дел страны Гека Геладзе.

    "Все вещества, которые использовались при разгоне различных митингов, были закуплены на законной основе у разных крупных компаний, которые аккредитованы во всех ведущих странах. Еще раз заверяю вас со всей ответственностью, что упомянутое вещество, так называемое "Камитэ", в Грузии не существует и никогда не приобреталось", - сказал он.

    Ранее BBC опубликовал материал, в котором утверждал, что против демонстрантов применялось химическое вещество времен Первой мировой войны. Служба госбезопасности Грузии начала расследование в связи с информацией о преступлении, распространенной в публичном пространстве BBC.

    Грузия Гела Геладзе разгон акций опасные вещества
    Gürcüstan DİN: Etirazlarda sağlamlığa zərərli maddələrdən istifadə olunmayıb
    Elvis

    Последние новости

    12:50

    Завтра в Азербайджане ожидаются кратковременные осадки

    Экология
    12:42

    МВД Грузии: Во время разгона митингов не использовались опасные для здоровья вещества

    В регионе
    12:42

    Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев не будут участвовать в чемпионате Азербайджана

    Индивидуальные
    12:42

    Доходы Азербайджана от авиаперевозок приблизились к 3 млрд манатов

    Бизнес
    12:41

    Депутат: Cнижение турпотока в Азербайджан следует тщательно изучить

    Туризм
    12:29

    Доходы Азербайджана от деятельности магистральных газопроводов превысили 2 млрд манатов

    Энергетика
    12:27

    Ульви Мехдиев: ASAN AI HUB внесет вклад в экономику, науку и госуправление

    ИКТ
    12:26
    Фото

    ASAN AI Hub будет сотрудничать с несколькими иностранными компаниями

    ИКТ
    12:18

    Доходы Азербайджана от деятельности магистральных нефтепроводов превысили 764,5 млн манатов

    Энергетика
    Лента новостей