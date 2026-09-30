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    Gürcüstan ABŞ-nin təşəbbüsü olan Süni İntellekt İmkanları Tərəfdaşlığına qoşulub

    Region
    • 30 sentyabr, 2026
    • 10:54
    Gürcüstan ABŞ-nin təşəbbüsü olan Süni İntellekt İmkanları Tərəfdaşlığına qoşulub

    Gürcüstan ABŞ-nin təşəbbüsü ilə irəli sürülən "Süni İntellekt İmkanları Tərəfdaşlığı" haqqında Birgə Bəyannaməyə qoşulub.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, ölkənin ABŞ-dəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tamar Taliaşvili Birgə Bəyannaməni imzalayıb.

    Bildirilib ki, təşəbbüs süni intellekt sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsini, müvafiq infrastrukturun inkişaf etdirilməsini, innovasiyaların dəstəklənməsini və qlobal texnoloji proseslərdə fəal iştirakın təşviqini nəzərdə tutur.

    Süni intellekt (AI) Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Gürcüstan
    Грузия присоединилась к инициированному США Партнерству по возможностям ИИ
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