Грузия присоединилась к инициированному США Партнерству по возможностям ИИ

Грузия присоединилась к Совместной декларации о "Партнерстве по возможностям искусственного интеллекта", выдвинутом по инициативе США.

Как сообщает грузинское бюро Report, посол страны в США Тамар Талиашвили подписала Совместную декларацию.

Сообщается, что инициатива предусматривает укрепление международного сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, развитие соответствующей инфраструктуры, поддержку инноваций и содействие активному участию в глобальных технологических процессах.