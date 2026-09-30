Грузия присоединилась к инициированному США Партнерству по возможностям ИИ
В регионе
- 30 сентября, 2026
- 11:12
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Грузия присоединилась к Совместной декларации о "Партнерстве по возможностям искусственного интеллекта", выдвинутом по инициативе США.
Как сообщает грузинское бюро Report, посол страны в США Тамар Талиашвили подписала Совместную декларацию.
Сообщается, что инициатива предусматривает укрепление международного сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, развитие соответствующей инфраструктуры, поддержку инноваций и содействие активному участию в глобальных технологических процессах.
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