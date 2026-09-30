Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Грузия присоединилась к инициированному США Партнерству по возможностям ИИ

    В регионе
    • 30 сентября, 2026
    • 11:12
    Грузия присоединилась к инициированному США Партнерству по возможностям ИИ

    Грузия присоединилась к Совместной декларации о "Партнерстве по возможностям искусственного интеллекта", выдвинутом по инициативе США.

    Как сообщает грузинское бюро Report, посол страны в США Тамар Талиашвили подписала Совместную декларацию.

    Сообщается, что инициатива предусматривает укрепление международного сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, развитие соответствующей инфраструктуры, поддержку инноваций и содействие активному участию в глобальных технологических процессах.

    Тамар Талиашвили Искусственный интеллект (ИИ) Грузия
    Gürcüstan ABŞ-nin təşəbbüsü olan Süni İntellekt İmkanları Tərəfdaşlığına qoşulub
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    11:54

    В Ясамальском районе Баку произошла авария на водопроводе

    Инфраструктура
    11:51

    Минфин провел в сентябре 5 депозитных аукционов

    Финансы
    11:44

    Сахиба Гафарова: Антитеррористическая операция обеспечила территориальную целостность страны

    Внутренняя политика
    11:43

    В Киеве в результате российских атак разрушены две крупные электростанции

    В регионе
    11:39

    В японском Кобе произошла стрельба, один человек погиб

    Другие страны
    11:34

    Драку на борту самолета FlyDubai устроили пилоты из РФ и Украины - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    11:26

    Бабек Гусейнов: Разработка месторождения "Абшерон" потребует вложений на сумму $4,2 млрд

    Энергетика
    11:21

    Ильхам Алиев: Обеспечение нацбезопасности - одно из приоритетных направлений госполитики Азербайджана

    Армия
    11:20

    Милли Меджлис принял заявление ко Дню памяти - ОБНОВЛЕНО

    Милли Меджлис
    Лента новостей