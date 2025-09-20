Ermənistanın iqtisadiyyat naziri "Tramp marşrutu"nu müzakirə etmək üçün ABŞ-yə gedəcək
Region
- 20 sentyabr, 2025
- 19:05
Ermənistanın iqtisadiyyat naziri Gevorq Papoyan Zəngəzur dəhlizi təşəbbüsü, yaxud Trampın Beynəlxalq Sülh və Rifah Marşrutu (TRIPP) layihəsini müzakirə etmək üçün ABŞ-yə səfər edəcək.
"Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə o, keçirdiyi brifinqdə məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, layihənin təfərrüatlarına Ermənistan və ABŞ nümayəndə heyətləri arasında danışıqlar zamanı aydınlıq gətiriləcək.
