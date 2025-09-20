İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    Ermənistanın iqtisadiyyat naziri "Tramp marşrutu"nu müzakirə etmək üçün ABŞ-yə gedəcək

    Region
    • 20 sentyabr, 2025
    • 19:05
    Ermənistanın iqtisadiyyat naziri Tramp marşrutunu müzakirə etmək üçün ABŞ-yə gedəcək

    Ermənistanın iqtisadiyyat naziri Gevorq Papoyan Zəngəzur dəhlizi təşəbbüsü, yaxud Trampın Beynəlxalq Sülh və Rifah Marşrutu (TRIPP) layihəsini müzakirə etmək üçün ABŞ-yə səfər edəcək.

    "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə o, keçirdiyi brifinqdə məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, layihənin təfərrüatlarına Ermənistan və ABŞ nümayəndə heyətləri arasında danışıqlar zamanı aydınlıq gətiriləcək.

    Gevorq Papoyan Ermənistan
