Министр экономики Армении поедет в США для обсуждения "маршрута Трампа"

Министр экономики Армении Геворг Папоян поедет в США для обсуждения проекта "маршрута Трампа".

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил сегодня на брифинге.

По его словам, детали проекта будут уточнены в ходе переговоров между делегациями Армении и США.