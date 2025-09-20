Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Министр экономики Армении поедет в США для обсуждения "маршрута Трампа"

    В регионе
    • 20 сентября, 2025
    • 18:15
    Министр экономики Армении поедет в США для обсуждения маршрута Трампа

    Министр экономики Армении Геворг Папоян поедет в США для обсуждения проекта "маршрута Трампа".

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил сегодня на брифинге.

    По его словам, детали проекта будут уточнены в ходе переговоров между делегациями Армении и США.

    Армения США Маршрут Трампа
    Ermənistanın iqtisadiyyat naziri "Tramp marşrutu"nu müzakirə etmək üçün ABŞ-yə gedəcək

