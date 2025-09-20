Министр экономики Армении поедет в США для обсуждения "маршрута Трампа"
В регионе
- 20 сентября, 2025
- 18:15
Министр экономики Армении Геворг Папоян поедет в США для обсуждения проекта "маршрута Трампа".
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил сегодня на брифинге.
По его словам, детали проекта будут уточнены в ходе переговоров между делегациями Армении и США.
Последние новости
19:41
Раскрыто состояние пострадавших в ДТП с участием автобуса в НахчыванеПроисшествия
19:33
СМИ: США намерены сократить помощь странам БалтииДругие страны
19:16
Axios: Израиль призвал США оказать давление на КаирДругие страны
19:04
"Габала" одолела "Кяпаз" в матче V тура Премьер-лиги Азербайджана по футболуФутбол
18:56
В Гёранбое мужчина задержан по подозрению в убийстве женыПроисшествия
18:52
В США на 100% уверены в достижении сделки с Китаем по TikTokДругие страны
18:31
Bloomberg: ЕС хочет ограничить поставки нефти РФ по трубопроводу "Дружба"Другие страны
18:21
Зеленский заявил о подготовке нового обмена пленными с РоссиейДругие страны
18:20