İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Ermənistan və BƏƏ müdafiə sahəsində əməkdaşlıq sazişi imzalayıb

    Region
    • 17 noyabr, 2025
    • 22:20
    Ermənistan və BƏƏ müdafiə sahəsində əməkdaşlıq sazişi imzalayıb

    Ermənistanın müdafiə naziri Suren Papikyan işgüzar səfər çərçivəsində Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin vitse-prezidenti və Dubayın Əmiri Məhəmməd bin-Rəşid Al Maktumla görüşüb.

    "Report" erməni KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

    Qeyd olunur ki, görüşdə həmçinin Ermənistanın BƏƏ-dəki səfiri Karen Qriqoryan da iştirak edib. Tərəflər ikitərəfli əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətini vurğulayıblar. Görüş çərçivəsində Ermənistan və BƏƏ arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanıb və qarşılıqlı fəaliyyətin əsas istiqamətləri müəyyənləşdirilib.

    Nazirliyin məlumatına görə, həmçinin regional və beynəlxalq təhlükəsizliklə bağlı məsələlər müzakirə olunub.

    Ermənistan BƏƏ əməkdaşlıq
    Армения и ОАЭ подписали соглашение об оборонном сотрудничестве

    Son xəbərlər

    23:08
    Foto

    Leyla Əliyeva "Neft bumu hamıya gülümsəyir" festivalının açılışında iştirak edib

    Ədəbiyyat
    23:04

    Kobaxidze: Biz ABŞ ilə strateji tərəfdaşlığı təmiz səhifədən bərpa etmək istəyirik

    Digər ölkələr
    22:57

    İslamiada: Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi ikinci oyununu da qələbə ilə başa vurub

    Komanda
    22:50
    Foto

    Azərbaycanla İtaliya hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

    Hərbi
    22:47

    ABŞ Konqresi Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar barədə qanun layihəsini irəli sürəcək

    Digər ölkələr
    22:38

    Bakıda 15 yaşlı yeniyetmə qətlə yetirilib, saxlanılan var

    Hadisə
    22:37

    KİV: Hindistanlı kişi qəzada 18 qohumunu itirib

    Digər ölkələr
    22:20

    Ermənistan və BƏƏ müdafiə sahəsində əməkdaşlıq sazişi imzalayıb

    Region
    22:13
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Bölgədə dayanıqlı sülhün əsas təminatı birgəyaşayışa nail olmaqdır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti