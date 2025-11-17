Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Армения и ОАЭ подписали соглашение об оборонном сотрудничестве

    В регионе
    • 17 ноября, 2025
    • 22:13
    Армения и ОАЭ подписали соглашение об оборонном сотрудничестве

    Министр обороны Армении Сурен Папикян в рамках рабочего визита в ОАЭ встретился с вице-премьером ОАЭ, министром обороны, наследным принцем Дубая, шейхом Хамданом бин Мухаммедом бин Рашидом Аль Мактумом.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Минобороны Армении.

    Отмечается, что во встрече также принял участие посол Армении в ОАЭ Карен Григорян. Стороны отметили намерение расширять двустороннее сотрудничество. С этой целью в рамках встречи было подписано Соглашение о сотрудничестве между Арменией и ОАЭ в сфере обороны, согласно которому будут определены основные направления взаимодействия.

    По данным ведомства, также обсуждались вопросы, касающиеся региональной и международной безопасности.

