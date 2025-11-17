Армения и ОАЭ подписали соглашение об оборонном сотрудничестве
В регионе
- 17 ноября, 2025
- 22:13
Министр обороны Армении Сурен Папикян в рамках рабочего визита в ОАЭ встретился с вице-премьером ОАЭ, министром обороны, наследным принцем Дубая, шейхом Хамданом бин Мухаммедом бин Рашидом Аль Мактумом.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Минобороны Армении.
Отмечается, что во встрече также принял участие посол Армении в ОАЭ Карен Григорян. Стороны отметили намерение расширять двустороннее сотрудничество. С этой целью в рамках встречи было подписано Соглашение о сотрудничестве между Арменией и ОАЭ в сфере обороны, согласно которому будут определены основные направления взаимодействия.
По данным ведомства, также обсуждались вопросы, касающиеся региональной и международной безопасности.
Последние новости
22:13
Армения и ОАЭ подписали соглашение об оборонном сотрудничествеВ регионе
21:59
Яшар Гюлер: Процесс расшифровки "черного ящика" разбившегося C-130 займет два месяцаВ регионе
21:54
СМИ: Индиец потерял в одном ДТП 18 родственниковДругие страны
21:38
Фото
Индия и Великобритания начали совместные военные ученияДругие страны
21:27
Euronews привлечет больше азербайджанских журналистов к работе в бакинском офисеМедиа
21:22
Эрдоган: На Ближнем Востоке не будет стабильности, пока не будет создано палестинское государствоДругие
21:21
Глава Euronews: Мы подвергались давлению в связи с позицией по АзербайджануМедиа
21:10
МВФ предлагает Украине новую кредитную программу на 8 млрд долларовДругие страны
20:56
Фото