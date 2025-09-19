İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    Belarusda çexiyalı diplomat "persona non-qrata" elan edilib

    Region
    • 19 sentyabr, 2025
    • 11:26
    Çexiyanın Belarusdakı diplomatı Tomaş Krıl "arzuolunmaz şəxs ("persona non-qrata") elan edilib və 72 saat ərzində ölkəni tərk etməlidir.

    "Report" BELTA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Belarus Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) mətbuat katibi Ruslan Varankov jurnalistlərə bildirib.

    "Bu gün Çexiyanın Belarusdakı diplomatik missiyasının rəhbərinin səlahiyyətlərini icra edən Tomaş Krıl XİN-ə çağırılıb. Onun "persona non-qrata" elan edildiyi və 72 saat ərzində Belarus ərazisini tərk etməli olduğu bildirilib", - o qeyd edib.

    Belarus XİN arzuolunmaz şəxs
    МИД Беларуси: Чешский дипломат объявлен персоной нон-грата

