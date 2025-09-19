МИД Беларуси: Чешский дипломат объявлен персоной нон-грата
В регионе
- 19 сентября, 2025
- 11:17
Чешский дипломат в Беларуси Томаш Крыл объявлен персоной нон-грата и в течение 72 часов должен покинуть страны.
Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил журналистам пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Руслан Варанков.
"Сегодня в Министерство иностранных дел Беларуси был вызван исполняющий обязанности главы дипломатической миссии Чехии в Беларуси Томаш Крыл. Ему в качестве ответной меры было заявлено об объявлении персоной нон-грата чешского дипломата (советника), которому надлежит в течение 72 часов покинуть территорию Беларуси", - сказал он.
