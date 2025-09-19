Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    МИД Беларуси: Чешский дипломат объявлен персоной нон-грата

    В регионе
    • 19 сентября, 2025
    • 11:17
    МИД Беларуси: Чешский дипломат объявлен персоной нон-грата

    Чешский дипломат в Беларуси Томаш Крыл объявлен персоной нон-грата и в течение 72 часов должен покинуть страны.

    Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил журналистам пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Руслан Варанков.

    "Сегодня в Министерство иностранных дел Беларуси был вызван исполняющий обязанности главы дипломатической миссии Чехии в Беларуси Томаш Крыл. Ему в качестве ответной меры было заявлено об объявлении персоной нон-грата чешского дипломата (советника), которому надлежит в течение 72 часов покинуть территорию Беларуси", - сказал он.

    Беларусь Чехия Польша персона нон-грата дипмиссия Руслан Варанков
    Belarusda çexiyalı diplomat "persona non-qrata" elan edilib

