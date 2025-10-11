Baş nazir: Gürcüstan ABŞ ilə münasibətləri "təmiz səhifə"dən bərpa etmək niyyətindədir
Region
- 11 oktyabr, 2025
- 16:16
Hökumət ABŞ ilə münasibətləri "təmiz səhifə"dən və konkret "yol xəritəsi" əsasında bərpa etmək niyyətindədir.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bunu Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.
Baş nazir "Dost Aktı"na da toxunaraq qeyd edib ki, proses məhz bu şəkildə həyata keçirilməlidir:
"Biz ABŞ ilə münasibətləri "təmiz səhifə"dən və konkret "yol xəritəsi" ilə bərpa etmək niyyətimizi açıq şəkildə bəyan etmişik. Əsas məsələ odur ki, bu istiqamətdə real və səmərəli addımlar atılsın. Belə yanaşma münasibətlərin yenidən başlanmasına xidmət edir. Biz səbirlə Amerika tərəfinin mövqeyini gözləyəcəyik".
Son xəbərlər
16:45
Foto
Yağışlar Qubada meyvə bağlarına ziyan vurub, almanın kilosu 6-7 qəpiyə düşübBiznes
16:37
Zelenski və Tramp telefon danışığı aparırDigər ölkələr
16:37
Gəncədə aerobika gimnastikası üzrə Avropa çempionatı keçiriləcəkFərdi
16:37
"Daşkəsən Dəmir Filiz" sığortaçı seçirMaliyyə
16:32
Livan İranın yardımından imtina edibRegion
16:30
Almaniya Kansleri Qəzza üzrə razılaşmanın imzalanma mərasiminə qatılmaq üçün Misirə gedəcəkDigər ölkələr
16:16
Baş nazir: Gürcüstan ABŞ ilə münasibətləri "təmiz səhifə"dən bərpa etmək niyyətindədirRegion
16:13
Kobaxidze: Tbilisidəki 4 oktyabr aksiyasında 5–7 min nəfər məhz çevriliş məqsədilə iştirak edibRegion
16:06