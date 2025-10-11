İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    Baş nazir: Gürcüstan ABŞ ilə münasibətləri "təmiz səhifə"dən bərpa etmək niyyətindədir

    Region
    • 11 oktyabr, 2025
    • 16:16
    Baş nazir: Gürcüstan ABŞ ilə münasibətləri təmiz səhifədən bərpa etmək niyyətindədir

    Hökumət ABŞ ilə münasibətləri "təmiz səhifə"dən və konkret "yol xəritəsi" əsasında bərpa etmək niyyətindədir.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bunu Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    Baş nazir "Dost Aktı"na da toxunaraq qeyd edib ki, proses məhz bu şəkildə həyata keçirilməlidir:

    "Biz ABŞ ilə münasibətləri "təmiz səhifə"dən və konkret "yol xəritəsi" ilə bərpa etmək niyyətimizi açıq şəkildə bəyan etmişik. Əsas məsələ odur ki, bu istiqamətdə real və səmərəli addımlar atılsın. Belə yanaşma münasibətlərin yenidən başlanmasına xidmət edir. Biz səbirlə Amerika tərəfinin mövqeyini gözləyəcəyik".

    ABŞ Gürcüstan İrakli Kobaxidze
    Премьер: Грузия намерена восстановить отношения с США с чистого листа

    Son xəbərlər

    16:45
    Foto

    Yağışlar Qubada meyvə bağlarına ziyan vurub, almanın kilosu 6-7 qəpiyə düşüb

    Biznes
    16:37

    Zelenski və Tramp telefon danışığı aparır

    Digər ölkələr
    16:37

    Gəncədə aerobika gimnastikası üzrə Avropa çempionatı keçiriləcək

    Fərdi
    16:37

    "Daşkəsən Dəmir Filiz" sığortaçı seçir

    Maliyyə
    16:32

    Livan İranın yardımından imtina edib

    Region
    16:30

    Almaniya Kansleri Qəzza üzrə razılaşmanın imzalanma mərasiminə qatılmaq üçün Misirə gedəcək

    Digər ölkələr
    16:16

    Baş nazir: Gürcüstan ABŞ ilə münasibətləri "təmiz səhifə"dən bərpa etmək niyyətindədir

    Region
    16:13

    Kobaxidze: Tbilisidəki 4 oktyabr aksiyasında 5–7 min nəfər məhz çevriliş məqsədilə iştirak edib

    Region
    16:06

    Beynəlxalq ekspert: İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı səylərin artırılması zəruridir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti