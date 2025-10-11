Премьер: Грузия намерена восстановить отношения с США с чистого листа

Правительство Грузии намерено восстановить отношения с США с чистого листа и на основе конкретной дорожной карты.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил журналистам.

По мнению главы правительства, главное - предпринять действенные шаги по перезагрузке отношений между Тбилиси и Вашингтоном.

"Мы публично заявили о своем намерении восстановить отношения с США с чистого листа и с конкретной дорожной картой. Мы будем терпеливо ждать позицию американской стороны", - добавил он.