Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести

    Премьер: Грузия намерена восстановить отношения с США с чистого листа

    В регионе
    • 11 октября, 2025
    • 16:45
    Премьер: Грузия намерена восстановить отношения с США с чистого листа

    Правительство Грузии намерено восстановить отношения с США с чистого листа и на основе конкретной дорожной карты.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил журналистам.

    По мнению главы правительства, главное - предпринять действенные шаги по перезагрузке отношений между Тбилиси и Вашингтоном.

    "Мы публично заявили о своем намерении восстановить отношения с США с чистого листа и с конкретной дорожной картой. Мы будем терпеливо ждать позицию американской стороны", - добавил он.

    Грузия Ираклий Кобахидзе США
    Baş nazir: Gürcüstan ABŞ ilə münasibətləri "təmiz səhifə"dən bərpa etmək niyyətindədir

    Последние новости

    16:56

    В Гяндже пройдет чемпионат Европы по аэробной гимнастике

    Индивидуальные
    16:54

    Вучич: Сербия сильно разочарована позицией России по поставкам газа

    Энергетика
    16:45

    Премьер: Грузия намерена восстановить отношения с США с чистого листа

    В регионе
    16:44

    Кобахидзе: Моральная ответственность за события 4 октября лежит на всех участниках

    В регионе
    16:35

    Зеленский и Трамп проводят телефонный разговор

    Другие страны
    16:35

    Ермак: Украина и ОАЭ обсудили инвестиции в энергетику, инфраструктуру и АПК

    Другие страны
    16:29

    Стив Уиткофф и глава CENTCOM посетили пост ЦАХАЛ в Газе

    Другие страны
    16:23

    Международный эксперт призвал активизировать работу по прояснению судеб пропавших без вести

    Внешняя политика
    16:19
    Фото

    В Баку прошла международная конференция Women in Cyber

    ИКТ
    Лента новостей