Alen Simonyan sülh sazişinin konstitusiya islahatlarından əvvəl imzalanmasını istisna etməyib
Region
- 26 sentyabr, 2025
- 14:21
Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyan Azərbaycanla sülh sazişinin konstitusiya islahatlarından əvvəl imzalanması ehtimalını istisna etməyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i məlumat yayıb.
