    Симонян допустил подписание мирного договора с Баку до конституционных реформ

    В регионе
    • 26 сентября, 2025
    • 14:18
    Симонян допустил подписание мирного договора с Баку до конституционных реформ

    Спикер парламента Армении Ален Симонян допустил вероятность подписания мирного договора с Азербайджаном до конституционных реформ.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    По его словам, процесс конституционных реформ в Армении не связан с требованиями Азербайджана.

    Симонян подчеркнул, что обсуждения по конституционной реформе были инициированы нынешними армянскими властями еще до пандемии коронавируса.

    Напомним, что 24 сентября в Армении прошло заседание Совета по конституционным реформам.

    Правящая в Армении партия "Гражданский договор" (ГД) 20 сентября заявила, что она инициирует проведение референдума с целью принятия новой Конституции в случае победы на парламентских выборах в Армении в июне 2026 года.

    Устранение территориальных претензий к Азербайджану, имеющиеся в Конституции Армении, являются условием Баку для подписания мирного договора с Ереваном.

    Alen Simonyan sülh sazişinin konstitusiya islahatlarından əvvəl imzalanmasını istisna etməyib

