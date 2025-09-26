Симонян допустил подписание мирного договора с Баку до конституционных реформ

Спикер парламента Армении Ален Симонян допустил вероятность подписания мирного договора с Азербайджаном до конституционных реформ.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

По его словам, процесс конституционных реформ в Армении не связан с требованиями Азербайджана.

Симонян подчеркнул, что обсуждения по конституционной реформе были инициированы нынешними армянскими властями еще до пандемии коронавируса.

Напомним, что 24 сентября в Армении прошло заседание Совета по конституционным реформам.

Правящая в Армении партия "Гражданский договор" (ГД) 20 сентября заявила, что она инициирует проведение референдума с целью принятия новой Конституции в случае победы на парламентских выборах в Армении в июне 2026 года.

Устранение территориальных претензий к Азербайджану, имеющиеся в Конституции Армении, являются условием Баку для подписания мирного договора с Ереваном.