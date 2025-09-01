    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    3 milyon uyğurun Türkiyəyə gətirilməsi ilə bağlı iddialar təkzib edilib

    Region
    • 01 sentyabr, 2025
    • 21:01
    Müxtəlif sosial media platformalarında "Türkiyə ilə Çin arasında 3 milyon uyğurun Türkiyəyə gətirilməsi ilə bağlı bir razılaşma imzalandığı" barədə irəli sürülən iddia tamamilə əsassızdır və dezinformasiya xarakteri daşıyır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin Dezinformasiya ilə Mübarizə Mərkəzi məlumat yayıb.

    "İddia edildiyi kimi, Türkiyə ilə Çin arasında hər hansı bir razılaşma və ya görüş keçirilməyib.

    İctimaiyyətin beynəlxalq həssaslıq daşıyan bu cür məsələlərdə yalnız rəsmi qurumların açıqlamalarını əsas götürməsi; həqiqəti əks etdirməyən, spekulyativ iddialara etibar etməməsi böyük əhəmiyyət daşıyır", - məlumatda vurğulanıb.

    Türkiyə   Çin   dezinformasiya  
