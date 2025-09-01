В Анкаре опровергли сообщения о перемещении в Турцию из КНР 3 млн уйгуров
В регионе
- 01 сентября, 2025
- 21:21
Озвучиваемые на различных платформах утверждения о якобы достигнутом соглашении между Анкарой и Пекином о перемещении трех миллионов уйгуров из Китая в Турцию полностью необоснованны и носят дезинформационный характер.
Как передает Report, об этом сообщили в Центре по борьбе с дезинформацией Управления коммуникаций Администрации президента Турции.
В ведомстве указали, что никаких встреч между представителями Турции и КНР в данном контексте не проводилось и каких-либо договоренностей достигнуто не было.
"Крайне важно, чтобы общественность в таких вопросах международной чувствительности основывалась только на заявлениях официальных органов, не доверяла спекулятивным утверждениям, не отражающим реальность", - подчеркивается в сообщении.
Последние новости
22:27
В трех провинциях Турции бушуют лесные пожарыВ регионе
22:18
Минтранс РФ: В Иране ж/д линию Решт - Астара будут строить российские компанииИнфраструктура
22:15
Глава МИД Великобритании подтвердил планы признать ПалестинуДругие страны
22:04
В Лянкяране автомобиль сбил насмерть велосипедистаПроисшествия
21:57
Посол Пакистана в Баку: Политика премьера Индии угрожает безопасности на Кавказе и за его пределамиВнешняя политика
21:55
Определились соперники азербайджанских команд по мини-футболу в Лиге чемпионовФутбол
21:47
На экс-премьера Чехии напали на митингеДругие страны
21:36
Кобахидзе: Некоторые НПО в Грузии ведут антигосударственную деятельностьВ регионе
21:30