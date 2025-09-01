    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    В Анкаре опровергли сообщения о перемещении в Турцию из КНР 3 млн уйгуров

    В регионе
    • 01 сентября, 2025
    • 21:21
    Озвучиваемые на различных платформах утверждения о якобы достигнутом соглашении между Анкарой и Пекином о перемещении трех миллионов уйгуров из Китая в Турцию полностью необоснованны и носят дезинформационный характер.

    Как передает Report, об этом сообщили в Центре по борьбе с дезинформацией Управления коммуникаций Администрации президента Турции.

    В ведомстве указали, что никаких встреч между представителями Турции и КНР в данном контексте не проводилось и каких-либо договоренностей достигнуто не было.

    "Крайне важно, чтобы общественность в таких вопросах международной чувствительности основывалась только на заявлениях официальных органов, не доверяла спекулятивным утверждениям, не отражающим реальность", - подчеркивается в сообщении.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    3 milyon uyğurun Türkiyəyə gətirilməsi ilə bağlı iddialar təkzib edilib

