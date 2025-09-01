В Анкаре опровергли сообщения о перемещении в Турцию из КНР 3 млн уйгуров

Озвучиваемые на различных платформах утверждения о якобы достигнутом соглашении между Анкарой и Пекином о перемещении трех миллионов уйгуров из Китая в Турцию полностью необоснованны и носят дезинформационный характер.

Как передает Report, об этом сообщили в Центре по борьбе с дезинформацией Управления коммуникаций Администрации президента Турции.

В ведомстве указали, что никаких встреч между представителями Турции и КНР в данном контексте не проводилось и каких-либо договоренностей достигнуто не было.

"Крайне важно, чтобы общественность в таких вопросах международной чувствительности основывалась только на заявлениях официальных органов, не доверяла спекулятивным утверждениям, не отражающим реальность", - подчеркивается в сообщении.