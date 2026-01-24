İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Türkiyənin Balıkesir vilayətində yenidən zəlzələ olub

    Region
    • 24 yanvar, 2026
    • 12:15
    Türkiyənin Balıkesir vilayətində yenidən zəlzələ baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Fəlakət və Fövqəladə Halların İdarə Olunması İdarəsi (AFAD) məlumat yayıb.

    Qeyd edilib ki, yeraltı təkanların episentri Balıkesirin Sındırqı rayonudur.

    Növbəti zəlzələ saat 10:34-də, 6,91 kilometr dərinlikdə, 4,2 bal gücündə qeydə alınıb.

    Xatırladaq ki, Balıkesirdə saat 00:24-də, 5,1 maqnitudalı zəlzələ olmuşdu.

