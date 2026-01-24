Türkiyənin Balıkesir vilayətində yenidən zəlzələ olub
Region
- 24 yanvar, 2026
- 12:15
Türkiyənin Balıkesir vilayətində yenidən zəlzələ baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Fəlakət və Fövqəladə Halların İdarə Olunması İdarəsi (AFAD) məlumat yayıb.
Qeyd edilib ki, yeraltı təkanların episentri Balıkesirin Sındırqı rayonudur.
Növbəti zəlzələ saat 10:34-də, 6,91 kilometr dərinlikdə, 4,2 bal gücündə qeydə alınıb.
Xatırladaq ki, Balıkesirdə saat 00:24-də, 5,1 maqnitudalı zəlzələ olmuşdu.
Son xəbərlər
12:40
Azərbaycandakı bankların Mərkəzi Bank qarşısında öhdəliyinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)Maliyyə
12:35
AMEA-nın Kimya Elmləri Bölməsi azad edilmiş ərazilərin mineral xammal ehtiyatları barədə araşdırma aparacaqElm və təhsil
12:32
KOB evlərində ötən il sahibkarlara göstərilmiş xidmətlərin sayı açıqlanıbBiznes
12:25
Bazar gününün havası açıqlanıbEkologiya
12:20
İspaniya Qazaxıstana 90 min dollar məbləğində vəzifə saxtakarlığında təqsirləndirilən gömrük əməkdaşını təhvil veribRegion
12:20
Azərbaycandakı bankların depozit portfelinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)Maliyyə
12:18
Foto
Neftçalada yanvar faciəsinin şahidi: Sovet əsgərlərinin vəhşiliyini sözlə ifadə etmək çətindirDaxili siyasət
12:16
Güləş üzrə ölkə çempionatı Gəncədə keçiriləcəkFərdi
12:15