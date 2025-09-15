Milli Məclisdə vərəmlə bağlı ictimai dinləmə keçiriləcək
Milli Məclis
- 15 sentyabr, 2025
- 12:01
Milli Məclisdə vərəmlə bağlı ictimai dinləmə keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Milli Məclisin Səhiyyə komitəsinin 2025-ci ilin payız sessiyasının iş planına məsələ daxil edilib.
İctimai dinləmədə Səhiyyə Nazirliyi və səhiyyə sahəsindəki digər müvaviq qurumların nümayəndələrinin də iştirakı nəzərdə tutulub.
