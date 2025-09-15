İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1

    Milli Məclis
    • 15 sentyabr, 2025
    • 12:01
    Milli Məclisdə vərəmlə bağlı ictimai dinləmə keçiriləcək. 

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Milli Məclisin Səhiyyə komitəsinin 2025-ci ilin payız sessiyasının iş planına məsələ daxil edilib. 

    İctimai dinləmədə Səhiyyə Nazirliyi və səhiyyə sahəsindəki digər müvaviq qurumların nümayəndələrinin də iştirakı nəzərdə tutulub. 

    В Милли Меджлисе пройдут общественные слушания по туберкулезу

