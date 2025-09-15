Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    В Милли Меджлисе пройдут общественные слушания по туберкулезу

    Милли Меджлис
    • 15 сентября, 2025
    • 12:04
    В Милли Меджлисе пройдут общественные слушания по туберкулезу

    В Милли Меджлисе пройдут общественные слушания по туберкулезу.

    Как сообщает Report, этот вопрос включен в план работы Комитета по здравоохранению Милли Меджлиса на осеннюю сессию 2025 года.

    На общественных слушаниях предусмотрено участие представителей Министерства здравоохранения и других профильных организаций в сфере здравоохранения.

    Милли Меджлис туберкулез общественные слушания
    Milli Məclisdə vərəmlə bağlı ictimai dinləmə keçiriləcək

    Последние новости

    12:33

    Сельчук Байрактароглу прибыл в Азербайджан

    Внешняя политика
    12:32

    Девять человек получили ранения в результате российского удара по Краматорску

    Другие страны
    12:32

    Инвестиции в сектор информации и связи Азербайджана сократились более чем на 35%

    ИКТ
    12:29

    Азербайджан увеличил расходы на импорт зерна и бобовых из Турции на 7%

    Бизнес
    12:26

    Житель Гадрута: Мы должны приложить усилия для развития наших земель

    Внутренняя политика
    12:26

    МИД: Освобождение Баку стало поворотным моментом в борьбе Азербайджана за государственность

    Внешняя политика
    12:19

    В Азербайджане принят новый стандарт по управлению качеством в медицинских организациях

    Бизнес
    12:17

    Джонни Херберт: Ферстаппен может повторить успех Монцы на улицах Баку

    Формула 1
    12:10

    Новоназначенный посол Франции прибудет в Баку завтра

    Внешняя политика
    Лента новостей