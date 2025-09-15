В Милли Меджлисе пройдут общественные слушания по туберкулезу
Милли Меджлис
- 15 сентября, 2025
- 12:04
В Милли Меджлисе пройдут общественные слушания по туберкулезу.
Как сообщает Report, этот вопрос включен в план работы Комитета по здравоохранению Милли Меджлиса на осеннюю сессию 2025 года.
На общественных слушаниях предусмотрено участие представителей Министерства здравоохранения и других профильных организаций в сфере здравоохранения.
