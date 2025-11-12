İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Leytenant hərbi rütbəsi verilən hərbi qulluqçuların siyahısı genişləndirilir

    Milli Məclis
    • 12 noyabr, 2025
    • 15:22
    Leytenant hərbi rütbəsi verilən hərbi qulluqçuların siyahısı genişləndirilir.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı "Hərbi xidmətkeçmə haqqında" Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə" və "Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında" qanunlara dəyişiklik edilməsi təklif edilir.

    Sənəd Milli Məclisin Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiyaya qarşı müdafiə komitəsinin bugünkü iclasında müzakirə edilib.

    Layihəyə əsasən, müddətli həqiqi hərbi xidmət dövründə zabit hazırlığı kursunu müvəffəqiyyətlə bitirərək zabitlərin həqiqi hərbi xidmətinə könüllü daxil olan ali təhsilli müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularına leytenant hərbi rübəsi veriləcək.

    В Азербайджане расширяется список военнослужащих, имеющих право на звание лейтенанта

