В Азербайджане расширяется список военнослужащих, имеющих право на звание лейтенанта

В Азербайджане предлагается внести изменения в законодательство, позволяющие присваивать звание лейтенанта военнослужащим срочной службы с высшим образованием.

Как сообщает Report, соответствующие поправки предусмотрены в законы "Об утверждении Положения о прохождении военной службы" и "О воинской обязанности и военной службе".

Документ был обсужден на сегодняшнем заседании парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

Согласно законопроекту, звание лейтенанта будет присваиваться военнослужащим срочной действительной военной службы с высшим образованием, которые успешно окончили курс подготовки офицеров в период прохождения срочной службы и добровольно поступили на действительную офицерскую службу.