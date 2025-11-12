Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    В Азербайджане расширяется список военнослужащих, имеющих право на звание лейтенанта

    Милли Меджлис
    • 12 ноября, 2025
    • 15:41
    В Азербайджане расширяется список военнослужащих, имеющих право на звание лейтенанта

    В Азербайджане предлагается внести изменения в законодательство, позволяющие присваивать звание лейтенанта военнослужащим срочной службы с высшим образованием.

    Как сообщает Report, соответствующие поправки предусмотрены в законы "Об утверждении Положения о прохождении военной службы" и "О воинской обязанности и военной службе".

    Документ был обсужден на сегодняшнем заседании парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

    Согласно законопроекту, звание лейтенанта будет присваиваться военнослужащим срочной действительной военной службы с высшим образованием, которые успешно окончили курс подготовки офицеров в период прохождения срочной службы и добровольно поступили на действительную офицерскую службу.

    Leytenant hərbi rütbəsi verilən hərbi qulluqçuların siyahısı genişləndirilir

