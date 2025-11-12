В Азербайджане расширяется список военнослужащих, имеющих право на звание лейтенанта
- 12 ноября, 2025
- 15:41
В Азербайджане предлагается внести изменения в законодательство, позволяющие присваивать звание лейтенанта военнослужащим срочной службы с высшим образованием.
Как сообщает Report, соответствующие поправки предусмотрены в законы "Об утверждении Положения о прохождении военной службы" и "О воинской обязанности и военной службе".
Документ был обсужден на сегодняшнем заседании парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.
Согласно законопроекту, звание лейтенанта будет присваиваться военнослужащим срочной действительной военной службы с высшим образованием, которые успешно окончили курс подготовки офицеров в период прохождения срочной службы и добровольно поступили на действительную офицерскую службу.
