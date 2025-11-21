İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu

    Azərbaycan D-8 Media Mükəmməllik Mərkəzini yaratmağı və ev sahibliyi etməyi təklif edib

    Media
    • 21 noyabr, 2025
    • 10:44
    Azərbaycan D-8 Media Mükəmməllik Mərkəzini yaratmağı və ev sahibliyi etməyi təklif edib

    Azərbaycan D-8 Media Mükəmməllik Mərkəzinin yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış edib və ona ev sahibliyi etməyə hazırdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu D-8 İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi İsiaka Abdulqadir İmam Bakıda keçirilən D8 İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının mediaforumu çərçivəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycanın əsas təşəbbüslərindən biri ölkənin ev sahibliyi etməyə hazır olduğu D-8 Media Mükəmməllik Mərkəzinin yaradılmasıdır. Bu Mərkəz media sahəsində əməkdaşlığın inkişafı, bilik mübadiləsi, peşəkar hazırlıq və üzv ölkələrin jurnalistləri və media mütəxəssislərinin imkanlarının genişləndirilməsi üçün flaqman platformaya çevriləcək.

    "Biz, şübhəsiz ki, D-8 regionunda əməkdaşlığı gücləndirəcək bu təşəbbüsü alqışlayırıq. Xüsusilə də Media Mükəmməllik Mərkəzi qlobal informasiya məkanında kollektiv səsimizi gücləndirməyə imkan verəcək", - o qeyd edib.

    Baş katibin sözlərinə görə, bu ilin mart ayında təşkilata qoşulduqdan qısa müddət sonra Azərbaycan yüksək fəallıq göstərib və D-8 daxilində əməkdaşlığın inkişafına mühüm töhfə verib.

    İmam qeyd edib ki, forumun üzvü olan bütün dövlətlər yüksək səviyyədə təmsil olunur və bu, təkcə iqtisadi deyil, həm də informasiya və kommunikasiya sahəsində qarşılıqlı əlaqələrin gücləndirilməsinə ümumi sadiqliyi nümayiş etdirir.

    "Azərbaycan oktyabr ayında ilk dəfə D-8 İqlim və Şəhər Dialoqunu, noyabr ayında isə təşkilatın 2030-cu ilə qədər yol xəritəsinin nəzərdən keçirildiyi D-8 komissarlarının qeyri-rəsmi görüşünü keçirib", - o bildirib.

    D-8 media Azərbaycan D-8 Media Forumu
    Азербайджан инициирует создание Центра медиамастерства D-8
    Azerbaijan proposes to establish and host D‑8 Media Excellence Center

    Son xəbərlər

    11:34
    Foto

    Leyla Əliyeva, Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva Lənkəranda ekoloji aksiyalarda iştirak ediblər

    Ekologiya
    11:33

    İndoneziya 2026-2027-ci illərdə D-8-ə sədrlik etməyə hazırlaşır

    Media
    11:30

    Milli Məclisdə 1 000 manata qədər əməkhaqqı alanların vergi dərəcələrindən azad olunması təklif edilib

    Milli Məclis
    11:29

    Almaniya millisi ilə dünya çempionu olmuş futbolçu vəfat edib

    Futbol
    11:21

    Attaulla Tarar: Pakistan D-8-in bütün tərəfdaşları ilə əməkdaşlığa açıqdır

    Xarici siyasət
    11:20

    Azər Əmiraslanov: "Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər yeni güzəştli rejimin tətbiqini nəzərdə tutur"

    Maliyyə
    11:17

    Azər Əmiraslanov: "Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər iqtisadi inkişafı sürətləndirəcək"

    Biznes
    11:15

    Gümrünün keçmiş merinə qarşı üçüncü ittiham irəli sürülüb

    Region
    11:15

    Masato Kanda: "ADB 2030-cu ilə qədər CAREC regionunun inkişafına 10 milyard dollardan çox vəsait ayıracaq"

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti