    Азербайджан инициирует создание Центра медиамастерства D-8

    Внешняя политика
    • 21 ноября, 2025
    • 10:31
    Азербайджан инициирует создание Центра медиамастерства D-8

    Азербайджан выступил с инициативой создания Центра медиамастерства D-8 и выразил готовность разместить его на своей территории.

    Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества D8 Исиака Абдулгадир Имам на медиафоруме D-8 на тему "Содействие диалогу, сотрудничеству и региональной солидарности" в Баку.

    По его словам, одной из ключевых инициатив Азербайджана является предложение о создании Центра медиамастерства D-8, который страна готова разместить у себя. Этот Центр станет флагманской платформой для развития сотрудничества в медийной сфере, обмена знаниями, профессиональной подготовки и расширения возможностей журналистов и медиаспециалистов стран-участниц.

    "Мы приветствуем эту инициативу, которая, без сомнения, укрепит сотрудничество в регионе D-8. В особенности Центр медиамастерства позволит усилить наш коллективный голос в глобальном информационном пространстве", - отметил он.

    По его словам, Азербайджан за короткое время после присоединения к Организации в марте этого года проявил высокую активность и внес значительный вклад в развитие сотрудничества внутри D-8.

    Имам отметил, что все государства-члены форума представлены на высоком уровне, что подчеркивает общую приверженность укреплению взаимодействия не только в экономической, но и в информационно-коммуникационной сфере.

    "В октябре Азербайджан впервые провел Диалог D-8 по вопросам климата и урбанизации, а в ноябре - неформальный ретрит комиссаров D-8, на котором была рассмотрена дорожная карта организации до 2030 года", - сказал он.

    Медиафорум D-8 Генсек ОЭС Центр медиамастерства
    Azərbaycan D-8 Media Mükəmməllik Mərkəzini yaratmağı və ev sahibliyi etməyi təklif edib
    Azerbaijan proposes to establish and host D‑8 Media Excellence Center

    Лента новостей