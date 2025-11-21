Азербайджан инициирует создание Центра медиамастерства D-8

Азербайджан выступил с инициативой создания Центра медиамастерства D-8 и выразил готовность разместить его на своей территории.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества D8 Исиака Абдулгадир Имам на медиафоруме D-8 на тему "Содействие диалогу, сотрудничеству и региональной солидарности" в Баку.

По его словам, одной из ключевых инициатив Азербайджана является предложение о создании Центра медиамастерства D-8, который страна готова разместить у себя. Этот Центр станет флагманской платформой для развития сотрудничества в медийной сфере, обмена знаниями, профессиональной подготовки и расширения возможностей журналистов и медиаспециалистов стран-участниц.

"Мы приветствуем эту инициативу, которая, без сомнения, укрепит сотрудничество в регионе D-8. В особенности Центр медиамастерства позволит усилить наш коллективный голос в глобальном информационном пространстве", - отметил он.

По его словам, Азербайджан за короткое время после присоединения к Организации в марте этого года проявил высокую активность и внес значительный вклад в развитие сотрудничества внутри D-8.

Имам отметил, что все государства-члены форума представлены на высоком уровне, что подчеркивает общую приверженность укреплению взаимодействия не только в экономической, но и в информационно-коммуникационной сфере.

"В октябре Азербайджан впервые провел Диалог D-8 по вопросам климата и урбанизации, а в ноябре - неформальный ретрит комиссаров D-8, на котором была рассмотрена дорожная карта организации до 2030 года", - сказал он.