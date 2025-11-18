İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    "Azərbaycanfilm"in həyətindəki Cəfər Cabbarlının heykəli restavrasiya ediləcək - RƏSMİ

    Mədəniyyət siyasəti
    • 18 noyabr, 2025
    • 17:46
    Azərbaycanfilmin həyətindəki Cəfər Cabbarlının heykəli restavrasiya ediləcək - RƏSMİ

    Cəfər Cabbarlı adına "Azərbaycanfilm" kinostudiyası üzrə aparılan yenidənqurma prosesibdə planlaşdırılan "Kinopark" layihəsi çərçivəsində Cəfər Cabbarlının heykəlinin restavrasiyası da nəzərdə tutulur.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat verilib.

    Qeyd olunub ki, restavrasiya zamanı abidənin ilkin bədii həlli və tarixi dəyəri qorunacaq, həm vizual, həm də konstruktiv baxımdan yenilənməsi təmin olunacaq:

    "Məqsəd heykəlin gələcək "Kinopark" məkanında mərkəzi bir mədəni-simvolik element kimi qorunmasıdır. "Kinopark" layihəsi kinostudiyanın ictimai və yaradıcı potensialını genişləndirən ayrıca bir konsepsiyadır. Burada həm tematik sərgi və ekspozisiya zonalarının, həm də açıq hava kino məkanlarının, təhsil və seminar səhnələrinin, gənc kino peşəkarları üçün yaradıcı emalatxanaların təşkili nəzərdə tutulur. Konsepsiya həm kino tarixinin nümayişini, həm də müasir kino prosesinə dəstək verən canlı, interaktiv bir mühitin yaradılmasını hədəfləyir".

