    Бюст Джафара Джаббарлы во дворе киностудии будет отреставрирован

    Kультурная политика
    • 18 ноября, 2025
    • 18:16
    Бюст Джафара Джаббарлы во дворе киностудии будет отреставрирован

    В рамках проекта "Кинопарк", планируемого в процессе реконструкции киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, предусмотрена реставрация бюста Джафара Джаббарлы.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве культуры.

    В ходе реставрации будет сохранено первоначальное художественное решение и историческая ценность скульптуры, обеспечено его обновление как в визуальном, так и в конструктивном плане.

    "Цель - сохранение памятника как центрального культурно-символического элемента в будущем пространстве "Кинопарка", - говорится в информации.

    Проект "Кинопарк" - это отдельная концепция, расширяющая общественный и творческий потенциал киностудии. Здесь предусмотрена организация как тематических выставочных и экспозиционных зон, так и кинопространств под открытым небом. Концепция нацелена как на демонстрацию истории кино, так и на создание живой, интерактивной среды, поддерживающей современный кинопроцесс.

    "Azərbaycanfilm"in həyətindəki Cəfər Cabbarlının heykəli restavrasiya ediləcək - RƏSMİ

