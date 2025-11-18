Бюст Джафара Джаббарлы во дворе киностудии будет отреставрирован

В рамках проекта "Кинопарк", планируемого в процессе реконструкции киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, предусмотрена реставрация бюста Джафара Джаббарлы.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве культуры.

В ходе реставрации будет сохранено первоначальное художественное решение и историческая ценность скульптуры, обеспечено его обновление как в визуальном, так и в конструктивном плане.

"Цель - сохранение памятника как центрального культурно-символического элемента в будущем пространстве "Кинопарка", - говорится в информации.

Проект "Кинопарк" - это отдельная концепция, расширяющая общественный и творческий потенциал киностудии. Здесь предусмотрена организация как тематических выставочных и экспозиционных зон, так и кинопространств под открытым небом. Концепция нацелена как на демонстрацию истории кино, так и на создание живой, интерактивной среды, поддерживающей современный кинопроцесс.