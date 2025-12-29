İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    "Xalq Bank"ın istiqrazlarına 72 investor maraq göstərib

    Maliyyə
    • 29 dekabr, 2025
    • 15:33
    Xalq Bankın istiqrazlarına 72 investor maraq göstərib

    Bu gün "Bakı Fond Birjası" QSC-də (BFB) "Xalq Bank" ASC-nin 5 milyon manat dəyərində faizli, təmin edilməmiş, sənədsiz, adlı istiqrazlarının yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilib.

    Bu barədə "Report"a BFB-dən bildirilib.

    Məlumata görə, hər birinin nominal dəyəri 100 manat olan 50 000 ədəd istiqraz abunə yazılışı üsulu ilə yerləşdirilib. İstiqrazlara 72 investor 5 milyon manatlıq 72 sifariş təqdim edib. Son nəticədə yerləşdirmə tam baş tutub.

    Qiymətli kağızlar 2 il tədavüldə olacaq. Onların illik gəlirliliyi 9 %-dir. Faizlər rüblük ödəniləcək. Prosesin anderrayteri "Xalq Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC-dir.

    Emitentin tədavül müddətində qiymətli kağızları geri alması nəzərdə tutulmayıb.

    "Xalq Bank" "Bakı Fond Birjası" QSC istiqraz

