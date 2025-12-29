К облигациям Xalq Bank проявили интерес 72 инвестора

Сегодня на Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению процентных, необеспеченных, бездокументарных, именных облигаций ОАО Xalq Bank на сумму 5 млн манатов.

Как сообщили Report в БФБ, 50 тыс. облигаций номинальной стоимостью 100 манатов за ценную бумагу размещены методом подписки.

В ходе аукциона 72 инвестора подали 72 заявки на сумму 5 млн манатов. В итоге размещен весь объем облигаций, выставленных на аукцион.

Срок обращения ценных бумаг составит 2 года, а годовая доходность - 9%. Купонная выплата будет осуществляться ежеквартально. Андеррайтером процесса является ЗАО "Инвестиционная компания Xalq Кapital".

Выкуп ценных бумаг эмитентом в период обращения не предусмотрен.