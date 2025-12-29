Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    К облигациям Xalq Bank проявили интерес 72 инвестора

    Финансы
    • 29 декабря, 2025
    • 15:51
    К облигациям Xalq Bank проявили интерес 72 инвестора

    Сегодня на Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению процентных, необеспеченных, бездокументарных, именных облигаций ОАО Xalq Bank на сумму 5 млн манатов.

    Как сообщили Report в БФБ, 50 тыс. облигаций номинальной стоимостью 100 манатов за ценную бумагу размещены методом подписки.

    В ходе аукциона 72 инвестора подали 72 заявки на сумму 5 млн манатов. В итоге размещен весь объем облигаций, выставленных на аукцион.

    Срок обращения ценных бумаг составит 2 года, а годовая доходность - 9%. Купонная выплата будет осуществляться ежеквартально. Андеррайтером процесса является ЗАО "Инвестиционная компания Xalq Кapital".

    Выкуп ценных бумаг эмитентом в период обращения не предусмотрен.

    аукцион облигации ОАО Xalq Bank
    "Xalq Bank"ın istiqrazlarına 72 investor maraq göstərib

    Последние новости

    16:37

    Лейла Алиева посетила Азербайджанский национальный музей ковра

    Kультурная политика
    16:20

    Азербайджан и Оман отменили визовый режим для ряда лиц

    Внешняя политика
    16:10

    Утверждено соглашение об авиасообщении между Азербайджаном и Руандой

    Внешняя политика
    16:09

    В Азербайджане расходы на страховые выплаты аптекам увеличены вдвое

    Финансы
    16:08

    Расходы на борьбу с COVID-19 в Азербайджане сокращены почти на 15%

    Финансы
    16:07

    Президент Азербайджана утвердил бюджет ГНФАР на 2026 год

    Финансы
    16:02

    В Азербайджане в 2026 году планируется собрать более 1 млрд манатов страховых взносов по ОМС

    Финансы
    16:01

    В Азербайджане обновлено законодательство в связи с членством в международных и региональных организациях

    Внутренняя политика
    15:57
    Фото

    MEDIA объявил результаты конкурса поддержки субъектов онлайн-медиа

    Медиа
    Лента новостей