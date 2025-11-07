İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30

    Peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi dərəcəsinin müəyyən edilməsi qaydası hazırlanacaq

    Maliyyə
    • 07 noyabr, 2025
    • 16:17
    Peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi dərəcəsinin müəyyən edilməsi qaydası hazırlanacaq

    Prezident İlham Əliyev "İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında" qanunda dəyişiklik edilməsi barədə 24 oktyabr 2025-ci il tarixli qanunun tətbiqi və bununla əlaqədar bəzi fərmanlarında dəyişiklik edilməsi haqqında fərman imzalayıb.

    "Report" xəbər verir ki, fərmana əsasən, Nazirlər Kabineti sözügedən qanuna uyğun olaraq, istehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində zərər çəkmiş sığorta olunanın peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi dərəcəsinin müəyyən edilməsi qaydasını üç ay müddətində təsdiq edib dövlət başçısına məlumat verməlidir.

    Qanunda nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Prezident həyata keçirir.

    Fərman İstehsalatda bədbəxt hadisə İlham Əliyev
    В Азербайджане утвердят порядок оценки утраты трудоспособности на производстве

    Son xəbərlər

    17:04

    238 Vətən müharibəsi iştirakçısı əvvəlki sağlamlığına qovuşub

    Sosial müdafiə
    17:03

    Yunanıstan səfirinin Azərbaycanda diplomatik fəaliyyəti başa çatıb

    Xarici siyasət
    17:02

    Azərbaycan Basketbol Liqasının VI turunda daha bir matç keçirilib

    Komanda
    16:58

    Tamam Bayatlı: "Qarabağ" layihəsi üçün əlavə ixrac və nəqliyyat sistemlərinin yaradılmasına ehtiyac qalmır"

    Energetika
    16:57

    Komitə: "Qaçqınkom"da 38 Qarabağ müharibəsi veteranı çalışır

    Daxili siyasət
    16:56

    Hikmət Hacıyev NATO nümayəndə heyəti ilə sülh gündəliyini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    16:50

    Müəllimləri təhqir etdiyinə görə işdən çıxarılan direktorun yerinə təyinat olub

    Elm və təhsil
    16:49

    Dağıstanda helikopter qəzaya uğrayıb, 4 nəfər ölüb

    Region
    16:47

    Ərdoğanın Azərbaycana səfər proqramı açıqlanıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti