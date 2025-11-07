Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Финансы
    • 07 ноября, 2025
    • 16:33
    В Азербайджане утвердят порядок оценки утраты трудоспособности на производстве

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ о применении Закона от 24 октября 2025 года о внесении поправок в Закон "Об обязательном страховании от случаев утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" и о внесении поправок в некоторые свои указы в связи с этим.

    Как сообщает Report, в соответствии с указом Кабинет министров в течение трех месяцев должен утвердить порядок определения степени утраты профессиональной трудоспособности застрахованного лица, пострадавшего в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, в соответствии с положениями указанного закона, и проинформировать об этом главу государства.

    Полномочия соответствующего органа исполнительной власти, предусмотренные в законе, осуществляет президент.

    Peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi dərəcəsinin müəyyən edilməsi qaydası hazırlanacaq

