В Азербайджане утвердят порядок оценки утраты трудоспособности на производстве

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ о применении Закона от 24 октября 2025 года о внесении поправок в Закон "Об обязательном страховании от случаев утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" и о внесении поправок в некоторые свои указы в связи с этим.

Как сообщает Report, в соответствии с указом Кабинет министров в течение трех месяцев должен утвердить порядок определения степени утраты профессиональной трудоспособности застрахованного лица, пострадавшего в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, в соответствии с положениями указанного закона, и проинформировать об этом главу государства.

Полномочия соответствующего органа исполнительной власти, предусмотренные в законе, осуществляет президент.